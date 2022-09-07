Сборная России проведёт товарищеский матч с Киргизией в сентябре

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Киргизии 24 сентября.

«Сборная России возвращается! В сентябре сыграем с Киргизией, а в ноябре — с Ираном», — передаёт пресс-служба национальной команды.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе им. Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Анзор Кавазашвили поддержал решение сборной России по футболу провести товарищеский матч с Киргизией.