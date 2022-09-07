Агент Сафонов считает заслуженным вызов Тюкавина в сборную России

Агент Алексей Сафонов рассказал, что думает о вызове форварда «Динамо» Константина Тюкавина в сборную России.

«Костя заслужил вызов в сборную. Он забивает три последних матча, находится в очень хорошей форме. Во время предсезонки был лучшим бомбардиром», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

По словам агента, он не сомневался, что Тюкавина вызовут в сборную России на товарищеские матчи.

«Соперники? Такая сейчас политическая обстановка, команды боятся попасть под штрафные санкции. Кто-то согласился — и то слава богу, будет возможность посмотреть игроков», — заключил Сафонов.

В сезоне-2021/22 Тюкавин провёл за московский клуб 34 матча, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

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