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Агент Сафонов считает заслуженным вызов Тюкавина в сборную России

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Агент Алексей Сафонов рассказал, что думает о вызове форварда «Динамо» Константина Тюкавина в сборную России.
Агент Сафонов считает заслуженным вызов Тюкавина в сборную России
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Костя заслужил вызов в сборную. Он забивает три последних матча, находится в очень хорошей форме. Во время предсезонки был лучшим бомбардиром», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

По словам агента, он не сомневался, что Тюкавина вызовут в сборную России на товарищеские матчи.

«Соперники? Такая сейчас политическая обстановка, команды боятся попасть под штрафные санкции. Кто-то согласился — и то слава богу, будет возможность посмотреть игроков», — заключил Сафонов.

В сезоне-2021/22 Тюкавин провёл за московский клуб 34 матча, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи команды со сборными Киргизии (24 сентября) и Ирана (ноябрь).

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе им. Д. Омурзакова.

Ранее бывший тренер «Химок» Евгений Бушманов высказался о расширенном списке сборной России по футболу на осенние учебно-тренировочные сборы.

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