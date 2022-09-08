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Агент Спаича заявил, что экс-игрок «Краснодара» хотел бы вернуться в Россию

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Агент Стеван Микович, представляющий интересы бывшего защитника «Краснодара» Уроша Спаича, рассказал о желании футболиста вернуться в Россию.
Агент Спаича заявил, что экс-игрок «Краснодара» хотел бы вернуться в Россию
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«К зиме он восстановится, и мы будем разговаривать, в том числе, и с российскими клубами. Спаич хотел бы продолжить в России, ему нравится страна», — приводит слова Миковича «РБ Спорт».

Он также отметил, что в это трансферное окно, игрок не вёл переговоры с командами из России из-за травмы.

Спаич сейчас восстанавливается после разрыва крестообразных связок. Предположительно игрок должен восстановиться к концу ноября.

29-серб выступал за «Краснодар с 2019 по 2021 год. Всего в составе краснодарской команды он провёл 76 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник Кевин Ленини перешёл из португальского «Шавиша» в «Краснодар».

 

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