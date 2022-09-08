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«Краснодар» объявил о трансфере Ленини

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Полузащитник Кевин Ленини перешёл из португальского «Шавиша» в «Краснодар».
«Краснодар» объявил о трансфере Ленини
  • Legion-Media
  • © Miguel Pereira/Global Imagens/Si

Контракт с 25-летним игроком рассчитан до 30 июня 2025 года, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Ленини выступал за «Шавиш» с 2020 года, за это время он провёл за португальскую команду 42 матча, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

После восьми туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Лидер — «Зенит» (20 очков).

Ранее гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг ответил на вопрос, закончил ли клуб трансферную кампанию.  

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