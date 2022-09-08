«Краснодар» объявил о трансфере Ленини

Полузащитник Кевин Ленини перешёл из португальского «Шавиша» в «Краснодар».

Контракт с 25-летним игроком рассчитан до 30 июня 2025 года, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Ленини выступал за «Шавиш» с 2020 года, за это время он провёл за португальскую команду 42 матча, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

После восьми туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Лидер — «Зенит» (20 очков).

Ранее гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг ответил на вопрос, закончил ли клуб трансферную кампанию.