Два гола за пять минут, ляп Джанаева и слабый дебют Норманна: как «Сочи» нанёс «Динамо» первое поражение в сезоне РПЛ

«Сочи» на своём поле взял верх над «Динамо» в девятом туре чемпионата России по футболу. Подопечные Вадима Гаранина ударно провели стартовый отрезок встречи и забили два мяча уже к 11-й минуте благодаря стараниям Георгия Мелкадзе и Кристиана Нобоа, а пропустили лишь в концовке тайма после грубой ошибки Сослана Джанаева. В свою очередь, бело-голубые провели один из худших матчей в нынешнем сезоне, а спасти их от первого поражения в РПЛ под руководством Славиши Йокановича не сумели ни дебютировавший в составе команды Матиас Норманн, ни отыгравший целый тайм Фёдор Смолов.

Положительная динамика «Сочи»

Для подопечных Вадима Гаранина матч девятого тура чемпионата России имел важнейшее значение. До этого момента действующий серебряный призёр РПЛ уже успел потерпеть три поражения и однажды сыграть вничью, вследствие чего отставал от лидирующего «Зенита» на семь баллов. А в случае очередной неудачи в противостоянии с сильным соперником мог не только отстать от лидирующей группы, но и расписаться в собственной неконкурентоспособности. И тем примечательнее, что вычеркнуть «Сочи» из числа главных претендентов на медали могло «Динамо» — команда, которую южане выбили со второй строчки в конце сезона-2021/22, причём в довольно грубой в манере. В заключительном туре Кристиан Нобоа и компания в гостях разгромили москвичей со счётом 5:1.

И по первым минутам могло показаться, что «Сочи» по-прежнему остаётся криптонитом для «Динамо». Уже к 11-й минуте они дважды поразили ворота Антона Шунина, и это не считая отменённого гола Никиты Бурмистрова из-за офсайда. Оборона москвичей ничего не могло поделать с нападением соперника и буквально трещала по швам, не помогали даже недавно приобретённые Роберто Фернандес и Николас Маричал, впервые начавшие встречу в основном составе. Более того, именно уругваец не лучшим образом проявил себя в эпизодах забитыми мячами как Георгия Мелкадзе, так и Кристиана Нобоа. В первом случае он не успел на перехват, а во втором проиграл верховую борьбу и поспособствовал развитию атаки. Правда, это не умаляет заслуг хозяев, великолепно смотревшихся на старте матча.

Но впоследствии всё вернулось на круги своя. К этому туру «Сочи» подходил в статусе коллектива, наиболее расточительно относящегося к собственным моментам. По ожидаемым голам они занимали первое место в лиге (18,05), но по реальным располагались лишь на шестой строчке (14). И во втором тайме хозяева ни разу не побеспокоили Шунина, хотя нанесли семь ударов по воротам. И если бы не крайне слабое выступление «Динамо», всё могло сложиться неудачно и на этот раз.

Возвращение Джанаева

Подопечные Славиши Йокановича всё же сумели сократить отставание в счёте, но их заслуги в этом практически не было. На протяжении большей части матча сочинцы неуклонно следовали требованиям наставника и пытались выходить со своей трети поля исключительно через короткий пас. И в конце первого тайма их это подвело. Дебютировавший в нынешнем сезоне Сослан Джанаев решил продемонстрировать собственный дриблинг на границе вратарской и подарил мяч Денису Макарову. И тем самым заставил в очередной раз задуматься, насколько логичным было его появление в основе вместе молодого Дениса Адамова, признанного лучшим футболистом команды в августе. Правда, на этом его ошибки были исчерпаны.

Во втором тайме «Динамо» удалось прижать противника к воротам, но восстановить паритет всё же не получилось. Единственным ударом в створ отметился вышедший на замену Матиас Норманн, лишь несколько дней назад пополнивший состав бело-голубых. И хотя старания норвежцу было не занимать, высоко оценить его игру вряд ли возможно. Хавбек принимал неверные решения, практически не делился мячом и в целом не был похож на футболиста, пребывающего в идеальных кондициях. Так или иначе, но «Сочи» удержал победу и попутно прервал крайне неприятную серию. В предыдущих восьми турах подопечные Гаранина неизменно пропускали в заключительные 45 минут.

Проблемы «Динамо»

Тем не менее это не помешало Норманну получить 6,9 балла и войти в тройку самых высоко оценённых футболистов гостей по версии WhoScored. Выше отметку заработали лишь защитник Фернандес (7,0) и Арсен Захарян (7,2), хотя в случае с последним это скорее обусловлено суммарным объёмом проделанной работы и тем, как часто его задействовали партнёры. Однако прежнего блеска в действиях молодого хавбека явно не ощущалось. Нынешний сезон по-прежнему складывается для него не самым удачным образом, причин чему может быть несколько. Здесь и радикальная смена стиля после прихода Йокановича, и сорвавшийся трансфер в «Челси», который не мог не повлиять на эмоциональное состояние спортсмена. И пока складывается впечатление, что полностью отойти от этого он не сумел. Именно из его зоны был забит второй гол «Сочи», а сам он упустил верный шанс отличиться. В середине второго тайма партнёры вывели хавбека на ударную позицию, но тот промахнулся.

Не сумели поддержать Захаряна и другие представители атакующей линии. Вячеслав Грулёв и Константин Тюкавин на двоих всего 29 раз коснулись мяча и смотрелись крайне блёкло, вследствие чего покинули поле ещё в перерыве. Компанию им составил и Лука Гагнидзе, хотя в его случае это решение не было таким логичным. В первом тайме грузинский полузащитник отметился тремя ключевыми передачами, но решение наставника вполне можно объяснить верой в звёздного Норманна. Денис Макаров же хоть и был довольно активен, слишком часто отвлекался на споры с арбитром.

Спасти положение не смог даже получивший в своё распоряжение целый тайм Фёдор Смолов. Нападающий «Динамо» лишь недавно восстановился от травмы и пока явно находится не в лучшей форме. То же самое можно сказать и о выпавшем из состава Данииле Лесовом, а недавно приобретённый Элазар Даса пока явно не освоился в новой команде.

В итоге «Динамо» потерпело первое поражение в РПЛ под руководством Йокановича и вновь заставило говорить о недостатках игрового стиля, который серб активно прививает подопечным. Для игры вторым номером москвичам пока явно не хватает стройности в обороне. И если в противостоянии со «Спартаком» им повезло не пропустить пару мячей к перерыву, то в этом случае удача была на стороне «Сочи».