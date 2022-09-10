Два гола за пять минут, ляп Джанаева и слабый дебют Норманна: как «Сочи» нанёс «Динамо» первое поражение в сезоне РПЛ
- Футболисты «Сочи» Артур Юсупов, Георгий Мелкадзе и Кристиан Нобоа
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Положительная динамика «Сочи»
Для подопечных Вадима Гаранина матч девятого тура чемпионата России имел важнейшее значение. До этого момента действующий серебряный призёр РПЛ уже успел потерпеть три поражения и однажды сыграть вничью, вследствие чего отставал от лидирующего «Зенита» на семь баллов. А в случае очередной неудачи в противостоянии с сильным соперником мог не только отстать от лидирующей группы, но и расписаться в собственной неконкурентоспособности. И тем примечательнее, что вычеркнуть «Сочи» из числа главных претендентов на медали могло «Динамо» — команда, которую южане выбили со второй строчки в конце сезона-2021/22, причём в довольно грубой в манере. В заключительном туре Кристиан Нобоа и компания в гостях разгромили москвичей со счётом 5:1.
И по первым минутам могло показаться, что «Сочи» по-прежнему остаётся криптонитом для «Динамо». Уже к 11-й минуте они дважды поразили ворота Антона Шунина, и это не считая отменённого гола Никиты Бурмистрова из-за офсайда. Оборона москвичей ничего не могло поделать с нападением соперника и буквально трещала по швам, не помогали даже недавно приобретённые Роберто Фернандес и Николас Маричал, впервые начавшие встречу в основном составе. Более того, именно уругваец не лучшим образом проявил себя в эпизодах забитыми мячами как Георгия Мелкадзе, так и Кристиана Нобоа. В первом случае он не успел на перехват, а во втором проиграл верховую борьбу и поспособствовал развитию атаки. Правда, это не умаляет заслуг хозяев, великолепно смотревшихся на старте матча.
Но впоследствии всё вернулось на круги своя. К этому туру «Сочи» подходил в статусе коллектива, наиболее расточительно относящегося к собственным моментам. По ожидаемым голам они занимали первое место в лиге (18,05), но по реальным располагались лишь на шестой строчке (14). И во втором тайме хозяева ни разу не побеспокоили Шунина, хотя нанесли семь ударов по воротам. И если бы не крайне слабое выступление «Динамо», всё могло сложиться неудачно и на этот раз.
Возвращение Джанаева
Подопечные Славиши Йокановича всё же сумели сократить отставание в счёте, но их заслуги в этом практически не было. На протяжении большей части матча сочинцы неуклонно следовали требованиям наставника и пытались выходить со своей трети поля исключительно через короткий пас. И в конце первого тайма их это подвело. Дебютировавший в нынешнем сезоне Сослан Джанаев решил продемонстрировать собственный дриблинг на границе вратарской и подарил мяч Денису Макарову. И тем самым заставил в очередной раз задуматься, насколько логичным было его появление в основе вместе молодого Дениса Адамова, признанного лучшим футболистом команды в августе. Правда, на этом его ошибки были исчерпаны.
Во втором тайме «Динамо» удалось прижать противника к воротам, но восстановить паритет всё же не получилось. Единственным ударом в створ отметился вышедший на замену Матиас Норманн, лишь несколько дней назад пополнивший состав бело-голубых. И хотя старания норвежцу было не занимать, высоко оценить его игру вряд ли возможно. Хавбек принимал неверные решения, практически не делился мячом и в целом не был похож на футболиста, пребывающего в идеальных кондициях. Так или иначе, но «Сочи» удержал победу и попутно прервал крайне неприятную серию. В предыдущих восьми турах подопечные Гаранина неизменно пропускали в заключительные 45 минут.
Проблемы «Динамо»
Тем не менее это не помешало Норманну получить 6,9 балла и войти в тройку самых высоко оценённых футболистов гостей по версии WhoScored. Выше отметку заработали лишь защитник Фернандес (7,0) и Арсен Захарян (7,2), хотя в случае с последним это скорее обусловлено суммарным объёмом проделанной работы и тем, как часто его задействовали партнёры. Однако прежнего блеска в действиях молодого хавбека явно не ощущалось. Нынешний сезон по-прежнему складывается для него не самым удачным образом, причин чему может быть несколько. Здесь и радикальная смена стиля после прихода Йокановича, и сорвавшийся трансфер в «Челси», который не мог не повлиять на эмоциональное состояние спортсмена. И пока складывается впечатление, что полностью отойти от этого он не сумел. Именно из его зоны был забит второй гол «Сочи», а сам он упустил верный шанс отличиться. В середине второго тайма партнёры вывели хавбека на ударную позицию, но тот промахнулся.
Не сумели поддержать Захаряна и другие представители атакующей линии. Вячеслав Грулёв и Константин Тюкавин на двоих всего 29 раз коснулись мяча и смотрелись крайне блёкло, вследствие чего покинули поле ещё в перерыве. Компанию им составил и Лука Гагнидзе, хотя в его случае это решение не было таким логичным. В первом тайме грузинский полузащитник отметился тремя ключевыми передачами, но решение наставника вполне можно объяснить верой в звёздного Норманна. Денис Макаров же хоть и был довольно активен, слишком часто отвлекался на споры с арбитром.
Спасти положение не смог даже получивший в своё распоряжение целый тайм Фёдор Смолов. Нападающий «Динамо» лишь недавно восстановился от травмы и пока явно находится не в лучшей форме. То же самое можно сказать и о выпавшем из состава Данииле Лесовом, а недавно приобретённый Элазар Даса пока явно не освоился в новой команде.
В итоге «Динамо» потерпело первое поражение в РПЛ под руководством Йокановича и вновь заставило говорить о недостатках игрового стиля, который серб активно прививает подопечным. Для игры вторым номером москвичам пока явно не хватает стройности в обороне. И если в противостоянии со «Спартаком» им повезло не пропустить пару мячей к перерыву, то в этом случае удача была на стороне «Сочи».
- Новичок ЦСКА Мендес признался, что был удивлён качеством РПЛ
- Акинфеев рассказал об уменьшении зарплаты по новому контракту с ЦСКА
- Мелкадзе признан лучшим футболистом матча девятого тура РПЛ с «Динамо»
- Мелкадзе — о победе над «Динамо: наконец-то обыграли сильную команду
- Йоканович — о поражении от «Сочи»: с такими командами нужно полностью выкладываться