Йоканович — о поражении от «Сочи»: с такими командами нужно полностью выкладываться

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Сочи» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

«С такими командами, как «Сочи», нужно играть быстрее и полностью выкладываться. В первом тайме мы не были достаточно последовательны в этих компонентах. Во второй половине мы попытались перевернуть игру, создавать больше моментов, но поздно включились», — цитирует сербского специалиста «Матч ТВ».

По его словам, три замены «Динамо» в перерыве матча вытекали из игры. Йоканович заявил, что его команде нужно было как-то логически отреагировать на действия соперника в первом тайме.

Игра на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счётом 2:1 в пользу черноморской команды.

В составе «Сочи» мячи забили Георгий Мелкадзе (шестая минута) и Кристиан Нобоа (11-я минута). У бело-голубых голом отметился Денис Макаров (40-я минута).

«Динамо» (16 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. «Сочи» (16) занимает пятую строчку.

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