Новичок «Динамо» Даса: мой друг Натхо рассказал много хорошего о командах, лиге и городе

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.

«У меня сложилось хорошее мнение о клубе. Я знаком с главным тренером, под руководством которого уже играл раньше. У нас хорошее взаимопонимание, и я как можно быстрее хочу выйти на поле. «Динамо» — отличный клуб!» — цитирует Дасу пресс-служба бело-голубых.

По его словам, он любит играть в атакующий футбол и делать много передач, а также хочет сделать с клубом шаг вперёд и добиться с ним как можно большего. Он также отметил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) много квалифицированных игроков и более атлетичный футбол, чем в Нидерландах.

«Я разговаривал с моим хорошим другом Бибрасом Натхо, который много лет играл в России. Он мне рассказал много хорошего о командах, лиге, городе», — добавил Даса.

Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан на два года с опцией продления ещё на один.

Ранее заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач оценил трансфер Дасы.