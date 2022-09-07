военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Новичок «Динамо» Даса: мой друг Натхо рассказал много хорошего о командах, лиге и городе

Короткая ссылка
Защитник «Динамо» Эли Даса поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.
Новичок «Динамо» Даса: мой друг Натхо рассказал много хорошего о командах, лиге и городе
  • globallookpress.com

«У меня сложилось хорошее мнение о клубе. Я знаком с главным тренером, под руководством которого уже играл раньше. У нас хорошее взаимопонимание, и я как можно быстрее хочу выйти на поле. «Динамо» — отличный клуб!» — цитирует Дасу пресс-служба бело-голубых.

По его словам, он любит играть в атакующий футбол и делать много передач, а также хочет сделать с клубом шаг вперёд и добиться с ним как можно большего. Он также отметил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) много квалифицированных игроков и более атлетичный футбол, чем в Нидерландах.

«Я разговаривал с моим хорошим другом Бибрасом Натхо, который много лет играл в России. Он мне рассказал много хорошего о командах, лиге, городе», — добавил Даса.

Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан на два года с опцией продления ещё на один.

Ранее заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач оценил трансфер Дасы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить