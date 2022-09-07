Бувач: у Дасы выдающийся футбольный интеллект

Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач оценил трансфер защитника и капитана сборной Израиля Эли Дасы в московский клуб.

«У Эли выдающийся футбольный интеллект, он обладает прекрасной техникой и лидерскими качествами. Даса точно поможет нашей команде стать ещё сильнее», — цитирует Бувача пресс-служба бело-голубых.

Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан на два года с опцией продления ещё на один.

29-летний израильтянин выступал за «Маккаби» и «Витесс». С 2019 года он защищал цвета «Витесса», за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о трансфере Дасы.