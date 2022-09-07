Бувач: у Дасы выдающийся футбольный интеллект
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«У Эли выдающийся футбольный интеллект, он обладает прекрасной техникой и лидерскими качествами. Даса точно поможет нашей команде стать ещё сильнее», — цитирует Бувача пресс-служба бело-голубых.
Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан на два года с опцией продления ещё на один.
29-летний израильтянин выступал за «Маккаби» и «Витесс». С 2019 года он защищал цвета «Витесса», за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.
Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о трансфере Дасы.