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Йоканович: с помощью Дасы «Динамо» полностью укомплектует позицию правого защитника

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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о трансфере защитника и капитана сборной Израиля Эли Дасы в московский клуб.
Йоканович: с помощью Дасы «Динамо» полностью укомплектует позицию правого защитника
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Эли Даса — правый защитник, который любит подключаться в атаку. С его помощью мы полностью укомплектуем эту позицию», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.

Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан на два года с опцией продления ещё на один.

29-летний израильтянин выступал за «Маккаби» и «Витесс». С 2019 года он защищал цвета «Витесса», за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.

Ранее Йоканович оценил трансфер норвежца Матиаса Норманна.

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