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Грубая ошибка Джанаева позволила «Динамо» сократить отставание в счёте в матче с «Сочи»

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«Сочи» на своём поле принимает московское «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Грубая ошибка Джанаева позволила «Динамо» сократить отставание в счёте в матче с «Сочи»
  • Gettyimages.ru

Денис Макаров (40-я минута) в концовке первого тайма отметился голом за бело-голубых. Розыгрыш мяча у собственной штрафной завершился ошибкой Сослана Джанаева. Голкипер пытался убрать мяч под себя, но потерял его, Макаров пробил точно по пустым воротам.

Ранее столичный клуб пропустил два гола за пять минут. Мячи забили Георгий Мелкадзе (шестая минута) и Кристиан Нобоа (11-я минута).

Счёт в матче после первого тайма — 2:1 в пользу приморской команды.

Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

Ранее защитник «Динамо» Эли Даса поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.

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