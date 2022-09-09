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​Акинфеев рассказал об уменьшении зарплаты по новому контракту с ЦСКА

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Капитан столичного ЦСКА Игорь Акинфеев раскрыл подробности нового контракта с московским клубом.
​Акинфеев рассказал об уменьшении зарплаты по новому контракту с ЦСКА
  • РИА Новости

«На 40% понизилась моя зарплата. Мы начали обсуждать контракт, и я понимал, что такая ситуация неизбежна. Понимал, что разговор такой может зайти, и он зашёл», — заявил Акинфеев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

36-летний голкипер в мае подписал новый контракт с ЦСКА до конца сезона-2023/24.

Столичный клуб (17 очков) занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (20).

Ранее Акинфеев поделился мнением о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове.

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