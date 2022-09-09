«Сочи» обыграл дома «Динамо» в матче РПЛ

«Сочи» на своём поле нанёс поражение московскому «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Игра на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счётом 2:1 в пользу черноморской команды.

Столичный клуб пропустил два гола за пять минут. Мячи забили Георгий Мелкадзе (шестая минута) и Кристиан Нобоа (11-я минута). Денис Макаров (40-я минута) в концовке первого тайма отметился голом за бело-голубых. Розыгрыш мяча у собственной штрафной завершился ошибкой Сослана Джанаева. Голкипер пытался убрать мяч под себя, но потерял его, Макаров пробил точно по пустым воротам.

«Динамо» (16 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. «Сочи» (16) занимает пятую строчку.

Ранее защитник «Динамо» Эли Даса поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.