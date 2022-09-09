Новичок ЦСКА Мендес признался, что был удивлён качеством РПЛ

Чилийский полузащитник столичного ЦСКА Виктор Мендес поделился эмоциями от перехода в московский клуб.

«Действительно, ваш чемпионат меня сильно удивил, потому что здесь есть очень хорошие команды. Всё время сталкиваешься на поле с тем, что заставляет тебя работать ещё больше. Поэтому да, лига очень качественная», — цитирует Мендеса «Матч ТВ».

22-летний хавбек из Латинской Америки также рассказал, чего от него требует главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

«Моя задача на поле — держать мяч, отдавать точные передачи, переводить игру с фланга на фланг. И мне кажется, у меня это очень хорошо получается. Я делаю так, чтобы мяч постоянно был в движении, постоянно ходил от партнёра к партнёру», — добавил футболист.

ЦСКА 28 июля объявил о подписании Мендеса. Ранее он выступал за чилийский «Эспаньол». Мендес в четырёх матчах РПЛ не отметился результативными действиями.

Ранее Игорь Акинфеев признался, что пока не собирается становиться тренером после завершения карьеры.