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Мелкадзе признан лучшим футболистом матча девятого тура РПЛ с «Динамо»

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«Сочи» на своём поле нанёс поражение московскому «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Мелкадзе признан лучшим футболистом матча девятого тура РПЛ с «Динамо»
  • РИА Новости

Игра на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счётом 2:1 в пользу черноморской команды.

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе признан лучшим футболистом матча. Форвард записал в актив результативный пас.

Столичный клуб пропустил два гола за пять минут. Мячи забили Георгий Мелкадзе (шестая минута) и Кристиан Нобоа (11-я минута). Денис Макаров (40-я минута) в концовке первого тайма отметился голом за бело-голубых. Розыгрыш мяча у собственной штрафной завершился ошибкой Сослана Джанаева. Голкипер пытался убрать мяч под себя, но потерял его, Макаров пробил точно по пустым воротам.

«Динамо» (16 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. «Сочи» (16) занимает пятую строчку. 

Ранее защитник «Динамо» Эли Даса поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.

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