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Мелкадзе — о победе над «Динамо: наконец-то обыграли сильную команду

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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Мелкадзе — о победе над «Динамо: наконец-то обыграли сильную команду
  • РИА Новости

«Наконец-то обыграли сильную команду. Не пропустили во втором тайме — это очень важный фактор для нас сейчас. Начало дали мощное. Хорошо, что забили не один мяч, а два. Когда ведешь в счете, легче играть, — цитирует Мелкадзе «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счётом 2:1 в пользу черноморской команды.

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе признан лучшим футболистом матча. Форвард записал в актив результативный пас и гол.

«Динамо» (16 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. «Сочи» (16) занимает пятую строчку. 

Ранее защитник «Динамо» Эли Даса поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.

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