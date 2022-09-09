Мелкадзе — о победе над «Динамо: наконец-то обыграли сильную команду
- РИА Новости
«Наконец-то обыграли сильную команду. Не пропустили во втором тайме — это очень важный фактор для нас сейчас. Начало дали мощное. Хорошо, что забили не один мяч, а два. Когда ведешь в счете, легче играть, — цитирует Мелкадзе «Матч ТВ».
Игра на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счётом 2:1 в пользу черноморской команды.
Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе признан лучшим футболистом матча. Форвард записал в актив результативный пас и гол.
«Динамо» (16 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. «Сочи» (16) занимает пятую строчку.
Ранее защитник «Динамо» Эли Даса поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.