Хавбек ЦСКА Карраскаль забил с пенальти, назначенного после просмотра VAR
- РИА Новости
Проникающая передача прошла на нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в штрафную, Чалов упал после контакта с вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Сначала судья матча Сергей Иванов показал жёлтую карточку Чалову за симуляцию, но после просмотра видео отменил жёлтую, указал на точку и показал карточку Сафонову. Хорхе Карраскаль оформил пенальти.
Счёт в матче — 1:0.
Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
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