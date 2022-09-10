Хавбек ЦСКА Карраскаль забил с пенальти, назначенного после просмотра VAR

ЦСКА на своём поле принимает «Краснодар» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Проникающая передача прошла на нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в штрафную, Чалов упал после контакта с вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Сначала судья матча Сергей Иванов показал жёлтую карточку Чалову за симуляцию, но после просмотра видео отменил жёлтую, указал на точку и показал карточку Сафонову. Хорхе Карраскаль оформил пенальти.

Счёт в матче — 1:0.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему защитник Кирилл Набабкин не сыграет в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».