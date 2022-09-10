Федотов: Набабкин не сыграет с «Крыльями Советов» из-за спазма

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему защитник Кирилл Набабкин не сыграет в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«У Кирилла небольшой спазм, поэтому дали ему передохнуть. Тем более сейчас у нас напряжённый календарь. Ну и выходит у нас свежий футболист — Роша. Будем знакомиться. Он опытный футболист, проговорили с ним все нюансы, которые могут встретиться в сегодняшнем матче», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

ЦСКА (17 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (17) располагается на третьей позиции.

Игра ЦСКА — «Краснодар» пройдёт 10 сентября в Москве. Матч начнётся в 17:30 мск.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове.