Гол Гайча помог ЦСКА разгромить «Краснодар» в девятом туре РПЛ

ЦСКА на своём поле победил «Краснодар» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 4:1.

В составе ЦСКА мячи забили Хорхе Карраскаль (30-я минута, пенальти), Фёдор Чалов (45-я, пенальти), Хесус Медина (63-я, пенальти), Адольфо Гайч (90+5). У «Краснодара» отличился Кристиан Рамирес (47-я).

ЦСКА (20 очков) сравнялся с «Зенитом» (20), с которым делит первое место в турнирной таблице. «Краснодар» (17) расположился на третьей позиции.

Ранее «Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» в девятом туре РПЛ.