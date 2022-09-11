Камоцци — об игре «Спартака» в матче с «Ростовом»: такому поражению нет оправданий

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о поражении столичной команды в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«Это не катастрофа, «Спартак» — амбициозная команда. Если команда хочет выигрывать титулы, то должна побеждать. Такому поражению нет оправданий. Многие команды потеряли своих игроков из-за приостановки контрактов или травм», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Он также назвал поражение досадным и отметил, что сильная команда правильно на него отреагирует и начнёт одерживать победы.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.

Ранее Камоцци прокомментировал признание полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии лучшим игроком чемпионата Италии в августе.