Камоцци назвал неудивительным признание Кварацхелии лучшим игроком серии А в августе

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал признание полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии лучшим игроком чемпионата Италии в августе.

«Безусловно, Кварацхелия хорошо адаптировался в чемпионате Италии. Но для меня это вообще неудивительно. Я работал в «Спартаке» шесть лет. Я видел, что может Хвича», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. Летом 2022 года футболист перешёл в «Наполи».

Ранее в «Наполи» рассказали о неудачных переговорах с «Рубином» по трансферу Кварацхелии.