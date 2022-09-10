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Камоцци назвал неудивительным признание Кварацхелии лучшим игроком серии А в августе

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Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал признание полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии лучшим игроком чемпионата Италии в августе.
Камоцци назвал неудивительным признание Кварацхелии лучшим игроком серии А в августе
  • Gettyimages.ru

«Безусловно, Кварацхелия хорошо адаптировался в чемпионате Италии. Но для меня это вообще неудивительно. Я работал в «Спартаке» шесть лет. Я видел, что может Хвича», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. Летом 2022 года футболист перешёл в «Наполи».

Ранее в «Наполи» рассказали о неудачных переговорах с «Рубином» по трансферу Кварацхелии.

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