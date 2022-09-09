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В «Наполи» рассказали о неудачных переговорах с «Рубином» по трансферу Кварацхелии

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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал о неудачных переговорах с казанским «Рубином» по трансферу полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.
В «Наполи» рассказали о неудачных переговорах с «Рубином» по трансферу Кварацхелии
  • Gettyimages.ru

«В первый раз я увидел Хвичу на видео, когда был самый разгар карантина. Мы смотрели его вместе с Гаттузо, и игрок сразу нам понравился. Помню, мы звонили Каладзе, чтобы узнать о нём больше. За него просили €30 млн, так что мы прекратили контакты ещё до начала переговоров», — приводит слова Джунтоли Corriere dello Sport.

По его словам, после возвращения Кварацхелии в Грузию он отправился с контрактом, где футболист и спортивный директор итальянского клуба сошлись на сумме в €10 млн.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. Летом 2022 года футболист перешёл в «Наполи».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал Кварацхелию особенным футболистом после матча с «Ливерпулем».

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