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Сёмин назвал Кварацхелию особенным футболистом после матча с «Ливерпулем»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
Сёмин назвал Кварацхелию особенным футболистом после матча с «Ливерпулем»
  • РИА Новости

«Как оценю игру Хвичи? Как особенного. Его же так УЕФА назвал. Вот и я так оценю. Конечно, Кварацхелия блестяще сыграл. Важный момент — он был очень дисциплинирован, как и вся команда», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Он также заявил, что неаполитанский клуб разрушал высокую оборону «Ливерпуля» за счёт быстроты своих форвардов, в том числе и Хвичи. По его словам, «Наполи» тактически переиграли английский клуб.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. Летом 2022-го футболист перешёл в «Наполи».

«Наполи» одержал разгромную победу над «Ливерпулем» в матче первого тура Лиги чемпионов со счётом 4:1.

Ранее пресс-служба УЕФА выложила пост, посвящённый Кварацхелии.

 

 

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