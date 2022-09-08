Сёмин назвал Кварацхелию особенным футболистом после матча с «Ливерпулем»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Как оценю игру Хвичи? Как особенного. Его же так УЕФА назвал. Вот и я так оценю. Конечно, Кварацхелия блестяще сыграл. Важный момент — он был очень дисциплинирован, как и вся команда», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Он также заявил, что неаполитанский клуб разрушал высокую оборону «Ливерпуля» за счёт быстроты своих форвардов, в том числе и Хвичи. По его словам, «Наполи» тактически переиграли английский клуб.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. Летом 2022-го футболист перешёл в «Наполи».

«Наполи» одержал разгромную победу над «Ливерпулем» в матче первого тура Лиги чемпионов со счётом 4:1.

Ранее пресс-служба УЕФА выложила пост, посвящённый Кварацхелии.