«Ростов» нанёс чувствительное поражение «Спартаку» и поднялся на третье место в РПЛ

Московский «Спартак» в гостях проиграл «Ростову» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В составе красно-белых отличились Квинси Промес (24-я минута) и Александр Соболев (76-я). У «Ростова» мячи забили Дмитрий Полоз (28-я, 70-я), Даниил Уткин (34-я), Николай Комличенко (53-я).

«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче девятого тура РПЛ.