Талалаев покинул должность главного тренера «Ахмата»
- РИА Новости
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Как сообщается на официальном сайте клуба, готовить команду к ближайшим матчам Кубка России и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев.
Талалаев возглавил «Ахмат» в июле 2020 года.
Грозненская команда занимает девятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков.
Ранее Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, раскритиковал Талалаева из-за игрового времени своего сына.