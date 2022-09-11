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Талалаев покинул должность главного тренера «Ахмата»

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Андрей Талалаев уволен с должности главного тренера грозненского «Ахмата».
Талалаев покинул должность главного тренера «Ахмата»
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Как сообщается на официальном сайте клуба, готовить команду к ближайшим матчам Кубка России и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев.

Талалаев возглавил «Ахмат» в июле 2020 года.

Грозненская команда занимает девятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков.

Ранее Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, раскритиковал Талалаева из-за игрового времени своего сына.

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