Талалаев покинул должность главного тренера «Ахмата»

Андрей Талалаев уволен с должности главного тренера грозненского «Ахмата».

Как сообщается на официальном сайте клуба, готовить команду к ближайшим матчам Кубка России и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев.

Талалаев возглавил «Ахмат» в июле 2020 года.

Грозненская команда занимает девятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков.

Ранее Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, раскритиковал Талалаева из-за игрового времени своего сына.