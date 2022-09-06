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Отец Агаларова раскритиковал тренера «Ахмата» из-за количества игрового времени сына

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Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида, раскритиковал главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева из-за игрового времени своего сына.
Отец Агаларова раскритиковал тренера «Ахмата» из-за количества игрового времени сына
  • РИА Новости

«Зачем брать игрока в статусе лучшего бомбардира и держать в запасе? Честно говоря, планы были другие, но «Ахмат» настаивал. Никто не обещал место в основе, но если тренер настойчиво хочет игрока, то, думаю должно быть больше игрового времени. Приглашают лучшего бомбардира и три матча даже не выпускают», — приводит слова Агаларова «Матч ТВ».

Агаларов присоединился к «Ахмату» в 2022 году. В нынешнем сезоне форвард провёл шесть матчей, проведя суммарно на поле 290 минут, и отметился одним забитым мячом.

«Ахмат» (11 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал невыход на поле Агаларова в матче с «Локомотивом».

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