Семак: невозможно было предположить такой счёт в матче с «Оренбургом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями от игры команды в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (8:0).

«Хорошая игра, смогли забить много голов. До этого реализация была не на лучшем уровне. Были уверены, что соперник будет играть агрессивно. У нас сегодня многое получалось. Невозможно было предположить такой счёт», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 8:0. «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

Ранее бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о матче с «Оренбургом».