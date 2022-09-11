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Семак: невозможно было предположить такой счёт в матче с «Оренбургом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями от игры команды в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (8:0).
Семак: невозможно было предположить такой счёт в матче с «Оренбургом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Хорошая игра, смогли забить много голов. До этого реализация была не на лучшем уровне. Были уверены, что соперник будет играть агрессивно. У нас сегодня многое получалось. Невозможно было предположить такой счёт», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 8:0. «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

Ранее бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о матче с «Оренбургом».

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