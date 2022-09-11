Малафеев: желаю вратарю «Оренбурга» Кеняйкину не воспринимать эти восемь мячей близко к сердцу

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«Всё просто — разный уровень команд. Как в индивидуальных показателях, так и в командном плане. Хочу пожелать Кеняйкину не воспринимать эти восемь пропущенных мячей близко к сердцу и продолжать дальше работать. Это должно сделать его сильнее. Как говорится, хуже уже не будет», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Сергея Семака. «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре «Оренбурга» в матче с «Зенитом».