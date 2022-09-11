Генич: то, что было в матче «Зенит» — «Оренбург», больше напоминало какую-то Медиалигу

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре «Оренбурга» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«То, что происходило в матче «Зенит» — «Оренбург», больше напоминало какую-то Медиалигу, потому что одна команда оказалась совершенно не готова с точки зрения сопротивления, мотивации и желания. Может быть, у «Оренбурга» было желание показать своих латиносов», — цитирует Генича «Матч ТВ».

По его словам, в действиях оренбургской команды была безнадёжность, и не ощущалось, что футболисты выйдут на второй тайм и смогут забить один или два мяча.

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

Ранее бразильский полузащитник «Зенита» Вендел поделился эмоциями от победы команды в матче с «Оренбургом».