Вендел — о матче с «Оренбургом»: это мой первый хет-трик, и надеюсь, что один из многих

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел поделился эмоциями от победы команды в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом» (8:0).

«Это мой первый хет‑трик. Я надеюсь, что первый из многих. Главное, что мы победили, продолжу работать и помогать команде. Наш труд начинает приносить свои плоды. Будем стараться радовать болельщиков и дальше», — цитирует Вендела «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк назвал «Зенит» иконой российского футбола.