Погребняк назвал «Зенит» иконой российского футбола
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«Зенит» — это икона российского футбола на данный момент. Против них нет ни у кого шансов. Ни одна команда не сможет составить конкуренцию. Будем смотреть», — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».
Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Сергея Семака. «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.
Ранее сообщалось, что «Зенит» третий раз в истории забил восемь мячей за матч в РПЛ.