Погребняк назвал «Зенит» иконой российского футбола

Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк высказался о победе «Зенита» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (8:0).

«Зенит» — это икона российского футбола на данный момент. Против них нет ни у кого шансов. Ни одна команда не сможет составить конкуренцию. Будем смотреть», — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Сергея Семака. «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

Ранее сообщалось, что «Зенит» третий раз в истории забил восемь мячей за матч в РПЛ.