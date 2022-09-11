РПЛ запросила у букмекеров информацию по матчу ЦСКА — «Краснодар» после заявления Хашига

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев сообщил, что РПЛ высказался о скандальной ситуации с работой арбитров в матче девятого тура чемпионата страны по футболу между московским ЦСКА и «Краснодаром».

«Мы запросили у букмекеров информацию по матчу между ЦСКА и «Краснодаром». Часть участников рынка уже сообщили, что не заметили странных ставок на своих линиях», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он попросил руководителей клубов быть корректнее с высказываниями по отношению к российскому судейскому корпусу. Алаев также дал понять, что РПЛ находится в постоянном контакте с букмекерами и мониторит ситуацию на предмет появления подозрительных коэффициентов.

«Понимаю, что иногда эмоции захватывают, но призываю быть сдержаннее и вести конструктивный диалог», — заключил Алаев.

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг 11 сентября заявил, что в клубе будут настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча с ЦСКА и ошибок судьи Сергея Иванова.

В игре девятого тура РПЛ армейцы на своём поле разгромили краснодарскую команду со счётом 4:1. Иванов назначил три пенальти в ворота «Краснодара».

Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал об адаптации в московском клубе.



