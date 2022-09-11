Дубль Бикфалви помог «Уралу» одержать первую победу в сезоне РПЛ

В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Урал» на своём поле обыграл «Торпедо».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Дублем в матче отметился Эрик Бикфалви на 70-й и 84-й минутах.

Таким образом, «Урал» (четыре очка) поднялся на 14-е место в турнирной таблице, впервые выиграв в розыгрыше РПЛ сезона-2022/23. «Торпедо» (одно очко) — на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что в «Краснодаре» настаивают на проведении расследования по судейству в матче с ЦСКА.