В «Краснодаре» настаивают на проведении расследования по судейству в матче с ЦСКА
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Он заявил, что в день матча, увидев коэффициенты на победу «Краснодара», они поняли, что игра будет непростой.
«Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА — «Краснодар» и ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечением для данного расследования правоохранительных органов», — цитирует Хашига «Чемпионат».
В матче девятого тура Российской премьер-лиги ЦСКА на своём поле разгромил «Краснодар» со счётом 4:1. В составе победителей голами отметились Хорхе Карраскаль, Фёдор Чалов, Хесус Медина и Адольфо Гайч, при этом три первых мяча были забиты с 11-метровой отметки. У гостей отличился Кристиан Рамирес.
Ранее стало известно, что Владимир Федотов сказал футболистам ЦСКА после победы над «Краснодаром».