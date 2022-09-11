В «Краснодаре» настаивают на проведении расследования по судейству в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с заявлением по поводу судейства в матче девятого тура чемпионата России с ЦСКА.

Он заявил, что в день матча, увидев коэффициенты на победу «Краснодара», они поняли, что игра будет непростой.

«Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА — «Краснодар» и ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечением для данного расследования правоохранительных органов», — цитирует Хашига «Чемпионат».

В матче девятого тура Российской премьер-лиги ЦСКА на своём поле разгромил «Краснодар» со счётом 4:1. В составе победителей голами отметились Хорхе Карраскаль, Фёдор Чалов, Хесус Медина и Адольфо Гайч, при этом три первых мяча были забиты с 11-метровой отметки. У гостей отличился Кристиан Рамирес.

Ранее стало известно, что Владимир Федотов сказал футболистам ЦСКА после победы над «Краснодаром».