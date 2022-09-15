Гафин о травматичности Норманна: понимали и учитывали риски

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал травму полузащитника столичного клуба Матиаса Норманна.

«Перед тем как мы берём футболистов, они проходят медицинское обследование. Медицинские риски, которые имеются, мы, естественно, понимаем и учитываем. Но, к сожалению, у Норманна случилось то, что случилось. Серьёзность этой травмы мы поймём чуть позже», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Хавбек получил повреждение при столкновении с нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате на 21-й минуте встречи. Норвежский футболист был заменён на полузащитника Даниила Фомина.

Встреча на поле стадиона «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

«Динамо» 6 сентября объявило о трансфере Норманна. Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2021/22 норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Ранее главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о травме, полученной Норманном в матче второго тура группового этапа Кубка России.