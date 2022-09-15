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Гафин о травматичности Норманна: понимали и учитывали риски

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал травму полузащитника столичного клуба Матиаса Норманна.
Гафин о травматичности Норманна: понимали и учитывали риски
  • РИА Новости

«Перед тем как мы берём футболистов, они проходят медицинское обследование. Медицинские риски, которые имеются, мы, естественно, понимаем и учитываем. Но, к сожалению, у Норманна случилось то, что случилось. Серьёзность этой травмы мы поймём чуть позже», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Хавбек получил повреждение при столкновении с нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате на 21-й минуте встречи. Норвежский футболист был заменён на полузащитника Даниила Фомина.

Встреча на поле стадиона «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

«Динамо» 6 сентября объявило о трансфере Норманна. Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2021/22 норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Ранее главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о травме, полученной Норманном в матче второго тура группового этапа Кубка России.

 

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