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Главный врач «Динамо»: у Норманна повреждение связок голеностопа

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Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о травме, полученной полузащитником столичного клуба Матиасом Норманном в матче второго тура группового этапа Кубка России.
Главный врач «Динамо»: у Норманна повреждение связок голеностопа
  • РИА Новости

«У Норманна повреждение связок голеностопа. Через полтора-два дня сделаем контрольное обследование, и уже будет понятен уровень повреждения. Предварительные сроки восстановления пока тяжело назвать», — цитирует Родионова Sport24.

Хавбек получил повреждение после столкновения с нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате на 21-й минуте. Норвежский футболист был заменён на полузащитника Даниила Фомина.

Встреча на поле стадиона «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

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