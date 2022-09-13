Главный врач «Динамо»: у Норманна повреждение связок голеностопа
- РИА Новости
«У Норманна повреждение связок голеностопа. Через полтора-два дня сделаем контрольное обследование, и уже будет понятен уровень повреждения. Предварительные сроки восстановления пока тяжело назвать», — цитирует Родионова Sport24.
Хавбек получил повреждение после столкновения с нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате на 21-й минуте. Норвежский футболист был заменён на полузащитника Даниила Фомина.
Встреча на поле стадиона «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.
Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».