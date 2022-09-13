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«Динамо» победило «Ахмат» в матче Кубка России по футболу

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«Динамо» выиграло у «Ахмата» в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу.
«Динамо» победило «Ахмат» в матче Кубка России по футболу
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

В составе «Динамо» мячи забили Фёдор Смолов (11-я минута) и Ярослав Гладышев (31-я). У «Ахмата» отличился Иван Олейников (18-я).

«Динамо» в матче следующего тура КР, который состоится 28 сентября, в гостях сыграет с «Оренбургом». Также 28 сентября «Ахмат» дома сыграет с «Ростовом».

Ранее «Пари НН» обыграл «Химки» по пенальти в Кубке России по футболу.

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