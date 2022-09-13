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«Пари НН» обыграл «Химки» по пенальти в Кубке России по футболу

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«Пари Нижний Новгород» выиграл у «Химок» в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу.
«Пари НН» обыграл «Химки» по пенальти в Кубке России по футболу
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона «Нижний Новгород», завершилась со счётом 1:1 в основное время (5:3 по пенальти).

В составе «Пари НН» мяч забил Тимур Сулейманов (83-я минута). У «Химок» отличился Денис Глушаков (85-я).

На 86-й минуте был удалён полузащитник «Химок» Илья Камышев.

«Пари НН» в матче следующего тура КР, который состоится 28 сентября, в гостях сыграет с «Краснодаром». Также 28 сентября «Химки» дома сыграют с «Локомотивом».

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что мог возглавить московский «Спартак».

 

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