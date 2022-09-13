Юран рассказал, что вёл переговоры с Каттани по назначению главным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что мог возглавить московский «Спартак».

«Не буду скрывать, у нас была встреча ещё до назначения испанца. Но не срослось. Каттани принял своё решение», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что раньше отказывался от назначения из-за того, что был не готов.

«Это большая ответственность, великий клуб, большая армия болельщиков. А вот сейчас уже у меня достаточно опыта, чтобы тренировать такую команду», — заключил Юран.

Специалист и «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

СМИ сообщали, что одной из причин ухода тренера была попытка организации договорного матча с «Ростовом» в сезоне-2021/22.

Ранее Юран ответил на вопрос об участии в договорных матчах.