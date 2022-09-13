Юран ответил на вопрос об участии в договорных матчах

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на обвинения в участии в договорных матчах.

«Понятно, что это полная чушь. Просто мне воспитание изначально не позволит даже подумать о таких моментах. Опускаться до таких дискуссий — ну мне не 35 лет, не 40», — рассказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Специалист и «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

СМИ сообщали, что одной из причин ухода тренера была попытка организации договорного матча с «Ростовом» в сезоне-2021/22.

Ранее Юран заявил, что не вернётся в «Химки».