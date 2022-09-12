Юран заявил, что не вернётся в «Химки»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что не готов вновь возглавить подмосковный клуб.

«Пойду ли я в «Химки», если сейчас меня позовут? Нет. Я уже три раза входил в одну реку. Достаточно. У меня перед болельщиками, перед клубом совесть чиста. Я выполнял поставленные задачи. Тренировать хочется. Через три недели простоя начинает колбасить, не хватает адреналина, напряжения», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Юран 9 августа был уволен из «Химок». Пост главного тренера занял Николай Писарев. 31 августа клуб отправил его в отставку после четырёх поражений подряд. Новым тренером стал Спартак Гогниев.

Специалист возглавлял подмосковный клуб в 2008, 2020 и 2022 годах.

Ранее Юран рассказал, что получил предложение возглавить клуб РПЛ.