Юран сообщил, что скоро возглавит клуб РПЛ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал, что получил предложение возглавить клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Когда возобновлю работу? Скоро всё узнаете. В клубе РПЛ? Да», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Накануне он заявил, что сейчас находится в творческом отпуске.

Напомним, что Юран 9 августа был уволен из «Химок». Пост главного тренера занял Николай Писарев. 31 августа клуб отправил его в отставку после четырёх поражений подряд. Новым тренером стал Спартак Гогниев.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Гогниева на пост наставника «Химок».