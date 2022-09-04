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Юран сообщил, что скоро возглавит клуб РПЛ

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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал, что получил предложение возглавить клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
Юран сообщил, что скоро возглавит клуб РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Когда возобновлю работу? Скоро всё узнаете. В клубе РПЛ? Да», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Накануне он заявил, что сейчас находится в творческом отпуске.

Напомним, что Юран 9 августа был уволен из «Химок». Пост главного тренера занял Николай Писарев. 31 августа клуб отправил его в отставку после четырёх поражений подряд. Новым тренером стал Спартак Гогниев.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Гогниева на пост наставника «Химок».

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