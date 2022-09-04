Юран сообщил, что скоро возглавит клуб РПЛ
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Когда возобновлю работу? Скоро всё узнаете. В клубе РПЛ? Да», — цитирует Юрана «Матч ТВ».
Накануне он заявил, что сейчас находится в творческом отпуске.
Напомним, что Юран 9 августа был уволен из «Химок». Пост главного тренера занял Николай Писарев. 31 августа клуб отправил его в отставку после четырёх поражений подряд. Новым тренером стал Спартак Гогниев.
Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Гогниева на пост наставника «Химок».