Юран заявил, что сейчас находится в творческом отпуске
- РИА Новости
«Я пока нахожусь в творческом отпуске», — цитирует Юрана «Матч ТВ».
Юран 9 августа был уволен из «Химок». На посту главного тренера его сменил Николай Писарев. 31 августа клуб уволил Писарева с поста наставника команды. Под руководством тренера подмосковная команда потерпела четыре поражения подряд. Его место занял Спартак Гогниев.
«Химки» (семь очков) занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Гогниева на пост наставника «Химок».