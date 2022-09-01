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Юран заявил, что сейчас находится в творческом отпуске

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран дал понять, что взял паузу с поиском работы после увольнения из подмосковной команды.
Юран заявил, что сейчас находится в творческом отпуске
  • РИА Новости

«Я пока нахожусь в творческом отпуске», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Юран 9 августа был уволен из «Химок». На посту главного тренера его сменил Николай Писарев. 31 августа клуб уволил Писарева с поста наставника команды. Под руководством тренера подмосковная команда потерпела четыре поражения подряд. Его место занял Спартак Гогниев.

«Химки» (семь очков) занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Гогниева на пост наставника «Химок».

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