Йоканович считает «Зенит» самой мастеровитой командой в России

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

«У сине-бело-голубых будет на один день меньше для подготовки к игре, но это в любом случае отличная команда, на мой взгляд, на данный момент самая мастеровитая в России. Нам предстоит серьёзное испытание. Я рад, что у нас будет возможность дать бой одной из лучших команд РПЛ», — цитирует Йокановича РИА Новости.

После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. На второй позиции расположился ЦСКА (20). Третью строчку занимает «Ростов» (19), «Динамо» (16) располагается на шестом месте.

17 сентября бело-голубые примут на своём стадионе санкт-петербургский клуб. Матч начнётся в 19:00 мск.

Ранее юрист Александр Добровинский заявил, что «Динамо» может подписать свободных агентов.