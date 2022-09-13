Йоканович считает «Зенит» самой мастеровитой командой в России
- РИА Новости
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«У сине-бело-голубых будет на один день меньше для подготовки к игре, но это в любом случае отличная команда, на мой взгляд, на данный момент самая мастеровитая в России. Нам предстоит серьёзное испытание. Я рад, что у нас будет возможность дать бой одной из лучших команд РПЛ», — цитирует Йокановича РИА Новости.
После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. На второй позиции расположился ЦСКА (20). Третью строчку занимает «Ростов» (19), «Динамо» (16) располагается на шестом месте.
17 сентября бело-голубые примут на своём стадионе санкт-петербургский клуб. Матч начнётся в 19:00 мск.
Ранее юрист Александр Добровинский заявил, что «Динамо» может подписать свободных агентов.