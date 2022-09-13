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Добровинский заявил, что «Динамо» может подписать свободных агентов

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Юрист Александр Добровинский заявил, что «Динамо» может подписать свободных агентов.
Добровинский заявил, что «Динамо» может подписать свободных агентов
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Может ли «Динамо» подписать каких-то свободных агентов? Почему бы и нет. Думаю, что «Динамо» нужно бы кого-то посмотреть. Вы знаете, что все мои прогнозы всегда сбываются», — приводит слова Добровинского «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что оборона столичной команды хорошо укомплектована и игроки должны сыграться между собой. По его словам, столичный клуб будет искать форварда.

После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. На второй позиции расположился ЦСКА (20). Третью строчку занимает «Ростов» (19), «Динамо» (16) располагается на шестом месте.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о несостоявшемся переходе в клуб полузащитника Эдена Карцева.

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