Гафин: история с Карцевым в «Динамо» закрыта на сегодня

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о несостоявшемся переходе в клуб полузащитника Эдена Карцева.

«История с Карцевым закрыта на сегодня. Но исключать того, что можем вернуться к его кандидатуре, тоже не можем», — цитирует Гафина Sport24.

Футболист присоединился к «Маккаби» в 2021 году. Карцев провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Игрок должен был подписать контракт с «Динамо» 5 августа, но затем переговоры между клубами приостановились.

Ранее агент Карцева Ави Нимни заявил, что игрок готов в любой момент приехать в Россию для перехода в «Динамо.