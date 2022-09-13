Гафин: история с Карцевым в «Динамо» закрыта на сегодня
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«История с Карцевым закрыта на сегодня. Но исключать того, что можем вернуться к его кандидатуре, тоже не можем», — цитирует Гафина Sport24.
Футболист присоединился к «Маккаби» в 2021 году. Карцев провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Игрок должен был подписать контракт с «Динамо» 5 августа, но затем переговоры между клубами приостановились.
Ранее агент Карцева Ави Нимни заявил, что игрок готов в любой момент приехать в Россию для перехода в «Динамо.