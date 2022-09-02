Агент Карцева заявил, что игрок готов в любой момент приехать в Россию для перехода в «Динамо»

Агент Ави Нимни, представляющий интересы полузащитника ФК «Маккаби Нетания» Эдена Карцева, заявил, что футболист готов присоединиться к «Динамо», как только московский клуб решит вопрос с переводом денег.

«Динамо» не смогло перечислить платёж. В чём конкретно была сложность, сказать не могу, это нужно спрашивать у них. Сам Эден готов приехать в Россию в любой момент, как только «Динамо» решит проблему», — приводит слова Нимни «РБ Спорт».

Агент заявил, что к его другим клиентам также был интерес со стороны российских клубов, однако трансферы тоже сорвались из-за сложностей с переводом денег. По его словам, он не знает, изменится ли ситуация к зиме.

Футболист присоединился к «Маккаби» в 2021 году. Карцев провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Игрок должен был подписать контракт с «Динамо» 5 августа, но затем переговоры между клубами приостановились.

Ранее Нимни оценил вероятность перехода Карцева из «Маккаби» в «Динамо».