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Агент Карцева сообщил, что переход футболиста из «Маккаби» в «Динамо» ещё может состояться

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Агент Ави Нимни, представляющий интересы полузащитника Эдена Карцева, оценил вероятность перехода футболиста из «Маккаби» в «Динамо».
Агент Карцева сообщил, что переход футболиста из «Маккаби» в «Динамо» ещё может состояться
  • Legion-Media

«Я надеюсь, что данную ситуацию с Карцевым удастся разрешить. «Динамо» и «Маккаби» общаются между собой и пытаются найти хоть какое-то решение», — цитирует Нимни «Спорт-Экспресс».

«Маккаби» из Нетании отменил сделку по Карцеву из-за проблем с переводом транша. «Динамо» не смогло перевести деньги за игрока, и израильский клуб приказал Карцеву вернуться в расположение команды.

Футболист присоединился к «Маккаби» в 2021 году. Карцев провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Игрок должен был подписать контракт с «Динамо» 5 августа, но затем переговоры между клубами приостановились.

Ранее Карцев назвал провалом «Динамо» разрыв сделки по аренде.

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