Карцев назвал провалом «Динамо» разрыв сделки по аренде

Полузащитник Эден Карцев прокомментировал новость о разрыве сделки между московским «Динамо» и «Маккаби» из Нетании по его аренде.

«Это был большой провал с российской стороны. Да, они пытаются сделать всё, чтобы осуществить переход, они не хотят сдаваться. Они пытаются найти финансовое решение, чтобы я остался», — цитирует Карцева Sport5.

Хавбек дал понять, что, несмотря на любовь к «Маккаби», он разочарован разрывом сделки.

«Маккаби» из Нетании отменил сделку по Карцеву из-за проблем с переводом транша. «Динамо» не смогло перевести средства за игрока. Израильский клуб приказал Карцеву вернуться в расположение команды.

Футболист присоединился к «Маккаби» в 2021 году. Карцев провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Игрок должен был подписать контракт с «Динамо» 5 августа, но затем переговоры между клубами приостановились.

Ранее в «Маккаби» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Оскару Глуху.











