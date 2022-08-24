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Карцев назвал провалом «Динамо» разрыв сделки по аренде

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Полузащитник Эден Карцев прокомментировал новость о разрыве сделки между московским «Динамо» и «Маккаби» из Нетании по его аренде.
Карцев назвал провалом «Динамо» разрыв сделки по аренде
  • Gettyimages.ru

«Это был большой провал с российской стороны. Да, они пытаются сделать всё, чтобы осуществить переход, они не хотят сдаваться. Они пытаются найти финансовое решение, чтобы я остался», — цитирует Карцева Sport5.

Хавбек дал понять, что, несмотря на любовь к «Маккаби», он разочарован разрывом сделки.

«Маккаби» из Нетании отменил сделку по Карцеву из-за проблем с переводом транша. «Динамо» не смогло перевести средства за игрока. Израильский клуб приказал Карцеву вернуться в расположение команды.

Футболист присоединился к «Маккаби» в 2021 году. Карцев провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Игрок должен был подписать контракт с «Динамо» 5 августа, но затем переговоры между клубами приостановились.

Ранее в «Маккаби» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Оскару Глуху.





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