В «Маккаби» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Глуху

В пресс-службе ФК «Маккаби» прокомментировали новость об интересе «Зенита» к полузащитнику Оскару Глуху.

«В соответствии с политикой клуба мы не можем говорить о слухах и домыслах различных СМИ», — цитирует пресс-службу клуба «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что «Зенит» предложил за Глуха €4 млн.

В сезоне-2021/22 футболист провёл за «Маккаби» десять матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Transfermarkt оценивает его стоимость в €500 тыс.

Ранее суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство после пятого тура РПЛ.