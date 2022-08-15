В «Маккаби» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Глуху
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«В соответствии с политикой клуба мы не можем говорить о слухах и домыслах различных СМИ», — цитирует пресс-службу клуба «Спорт-Экспресс».
СМИ сообщали, что «Зенит» предложил за Глуха €4 млн.
В сезоне-2021/22 футболист провёл за «Маккаби» десять матчей во всех турнирах и забил три мяча.
Transfermarkt оценивает его стоимость в €500 тыс.
Ранее суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство после пятого тура РПЛ.