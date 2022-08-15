военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Маккаби» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Глуху

Короткая ссылка
В пресс-службе ФК «Маккаби» прокомментировали новость об интересе «Зенита» к полузащитнику Оскару Глуху.
В «Маккаби» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Глуху
  • Gettyimages.ru
  • © Tullio Puglia - UEFA

«В соответствии с политикой клуба мы не можем говорить о слухах и домыслах различных СМИ», — цитирует пресс-службу клуба «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что «Зенит» предложил за Глуха €4 млн.

В сезоне-2021/22 футболист провёл за «Маккаби» десять матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Transfermarkt оценивает его стоимость в €500 тыс.

Ранее суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство после пятого тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить