Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство после пятого тура РПЛ
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- © Edgar Breshchanov
Согласно предсказанию вычислительной машины, петербургский «Зенит» с вероятностью в 63% наберёт 67 очков и завоюет золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).
Второе место займёт московский «Спартак» — 18% (58 очков). ЦСКА с 7% замкнёт тройку лидеров (53 очка), за ним расположатся «Динамо», «Краснодар» и «Сочи».
Напомним, что красно-белые после пяти туров набрали 13 очков и вышли на первое место в РПЛ. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).
Ранее «Спартак» вышел в единоличные лидеры чемпионата России впервые с 2020 года.