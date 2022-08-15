Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство после пятого тура РПЛ

Суперкомпьютер сделал прогноз о победителе чемпионата России по футболу после пяти сыгранных туров.

Согласно предсказанию вычислительной машины, петербургский «Зенит» с вероятностью в 63% наберёт 67 очков и завоюет золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

Второе место займёт московский «Спартак» — 18% (58 очков). ЦСКА с 7% замкнёт тройку лидеров (53 очка), за ним расположатся «Динамо», «Краснодар» и «Сочи».

Напомним, что красно-белые после пяти туров набрали 13 очков и вышли на первое место в РПЛ. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее «Спартак» вышел в единоличные лидеры чемпионата России впервые с 2020 года.